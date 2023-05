Milan-Inter, Toni svela la differenza tra Giroud e Leao

Vigilia di andata della semifinale tra Inter e Milan, e in attesa del derby di Champions Luca Toni ha analizzato in particolare la situazione dei rossoneri relativa in particolare ai trascinatori davanti.

Su Tuttomercatoweb il campione del mondo 2006 ha infatti illustrato:

Secondo me Giroud è un giocatore costante, un giocatore su cui puoi fare affidamento. Leao è meno costante ma ti fa vincere le partite da solo. Giroud ha più bisogno della squadra anche se in area è ancora tra i più forti in circolazione. Ora Leao ha questo problema e sarà dura recuperarlo, peccato perché lui è un giocatore che a me piace, ha delle qualità pazzesche. [...] Quando si accorgerà che può diventare tra i più forti al mondo cambierà la marcia. Chiaro che non tutti la cambiano, questo è l'ultimo step per diventare un giocatore importante da protagonista. Secondo me l'abbiamo visto solo a sprazzi nel Milan.