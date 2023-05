Milan-Inter, la decisione finale su Leao per l'Euroderby

10/05/2023 19:23

A poco più di un'ora, arriva la decisione probabilmente definitiva su Rafael Leao in vista del derby di andata contro l'Inter valevole per le semifinali di Champions League. Una doccia freddissima per i rossoneri, con il portoghese che sarà costretto al forfait.

La freccia più pericola all'arco di Stefano Pioli, non dovrebbe nemmeno andare in panchina: Rafa va addirittura in tribuna. Si attende l'ufficialità, ma non sarebbe stata recuperata l'elongazione accusata nei minuti iniziali della gara di campionato con la Lazio e sul pullman che ha condotto la squadra a San Siro dell'ex Lille non vi era traccia.

L'euroderby perde un, dunque, un granddismo protagonista annunciato. La speranza di Pioli e dell'intero popolo rossonero è, ovviamente, quella di un recupero almeno per il match di ritorno. Come annunciato dal tecnico del Diavolo, il posto sulla sinistra dovrebbe essere preso da Alexis Saelemaekers.