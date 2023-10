Milan, infortunio Loftus-Cheek: l'esito degli esami e quando torna in campo

02/10/2023 14:23

Esami svolti da Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese del Milan, uscito per infortunio nel corso del match contro la Lazio, ha riportato una lieve distrazione nella regione pubo-adduttoria. Lo ha comunicato il club rossonero, aggiungendo che non sono in programma ulteriori esami e che l’evoluzione clinica del calciatore verrà monitorata quotidianamente. Questo vuol dire che Loftus-Cheek salterà sicuramente il match di Champions sul campo del Borussia Dortmund e quello successivo di campionato contro il Genoa, ma potrebbe essere a disposizione per la sentitissima sfida con la Juventus del 22 ottobre.