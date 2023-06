Milan, il parere del tifoso vip: licenziare Maldini? Assurdo...

06/06/2023 19:32

Licenziare Paolo Maldini è una follia vera e propria, dopo aver vinto uno scudetto e fatto un grande cammino in Champions. Io sono nato con Cesare Maldini e poi ho avuto Paolo come mito. Se uno pensa al Milan pensa a Rivera, Maldini e Baresi". La pensa così il filosofo e tifoso rossonero Massimo Cacciari, intervistato su Rai Radio1 da 'Un Giorno da Pecora'. "Il Milan oggi è una squadretta, non è da Champions, così come non lo è la Roma. Forse invece lo sono l'Inter e il Napoli", ha aggiunto il filosofo parlando con Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Come si muoverebbe nel prossimo calciomercato? "Innanzitutto Theo Hernandez e Leao vanno tenuti e serve un grande nome in difesa". Un parallelo tra calcio e politica: oggi chi sta peggio, il Milan o il Pd? A differenza del Milan "nel Pd non viene mai licenziato nessuno, il gruppo dirigente vecchio andrebbe allontanato, visto che è totalmente corresponsabile della situazione del Pd. La Schlein dovrebbe farli ritornare alle rispettive dimore, invece si preoccupa di non scontentarli..." Zlatan Ibrahimovic ha appena dato l'addio al calcio: le sembra più di destra o di sinistra? "Assolutamente di sinistra - ha detto scherzando Cacciari - è un provocatore come dovrebbe esser uno di sinistra". E l'ormai ex Paolo Maldini? "Lui mi sembra un moderato, invece...".