Milan, il messaggio di Pioli a Pulisic dopo le minacce di morte

03/03/2024 09:16

Nonostante la vittoria all'Olimpico per Pulisic sono state giornate difficili queste. Il suo profilo social è stato preso di mira dagli haters della Lazio che hanno mandato minacce di morte ed offese di ogni tipo per il comportamento del giocatore che, contro la Lazio, non si era fermato quando Pellegrini era andato a soccorrere un compagno a terra. Ieri è arrivato il messaggio di solidarietà del club attraverso i social. Il Milan ha pubblicato una foto dell’americano con la scritta: “Al tuo fianco”, sostenendo moralmente Pulisic dopo gli attacchi subiti".