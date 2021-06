Milan, il mercato in entrata lo fa l'UEFA

24/06/2021 18:39

Un'interessante analisi della Gazzetta dello Sport sull'attuale rosa del Milan a disposizione di Stefano Pioli per la prossima stagione, evidenzia come, a conti fatti, in questo momento, il mercato in entrata dei rossoneri deve per forza di cose tenere conto delle regole imposte dall'UEFA.

In particolare, la Rosea fa riferimento alla regola secondo cui per iscrivere una rosa alle coppe sia necessario che, dei 25 giocatori in lista, otto si siano formati in Italia, almeno quattro dei quali nel vivaio. In caso contrario, il club sarebbe costretto ad accorciare il numero di giocatori in lista. Quindi, come è messo il Milan allo stato attuale delle cose? Non benissimo, visto che l'unico italiano titolare è Calabria e in rosa si fatica a raggiungere gli otto "italiani" da iscrivere alle liste UEFA.

C'è Kessié, ok, e anche Romagnoli, Gabbia, Plizzari e Maldini (forse in uscita), con molta probabilità Tonali, ma i vari Caldara, Antonio Donnarumma, Conti e Pobega, che potrebbero fare comodo in quest'ottica, sembrano destinati a fare i bagagli. E, allora? Allora, ci sarà da sistemare le cose con il mercato in entrata, che non potrà che venire influenzato dalle regole dell'UEFA. Perché, tra partenze, conferme e ingressi ci sarà da far quadrare il cerchio e trovare giocatori "italiani", per rientrare nelle regole.