Milan, i tifosi se la prendono ancora con Pioli: Scelte incomprensibili

Il Milan conquista con qualche sofferenza di troppo il passaggio del turno in Europa League. La squadra di Stefano Pioli ha dovuto lottare fino alla fine per non permettere al Rennes di rimettere in discussione il risultato conquistato nella gara d’andata. E sui social c’è chi torna ad attaccare Stefano Pioli e la sua decisione di non fare turnover per la sfida in Francia e soprattutto in vista delle prossime gare in campionato che possono decidere la qualificazione alla prossima Champions League: “Questo davvero ha schierato i titolari per una partita totalmente inutile ignorando Atalanta e Lazio. Il giorno in cui se ne andrà non sarà mai abbastanza vicino”. E la pensano in tanti allo stesso odo: “Abbiamo i titolari stremati che boccheggiano perché costretti a fare le corse dei cavalli per difendere un 3-0. Gasperini sta già saltellando, l’Atalanta domenica ci disintegra”.