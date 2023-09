Milan, due assenze pesanti per Pioli: non li ha convocati

26/09/2023 18:59

Non arrivano buone notizie per Stefano Pioli e il suo Milan in vista della prossima delicata sfida alla Sardegna Arena di Cagliari. Contro la formazione di Claudio Ranieri, infatti, mancheranno sia Maignan che Luka Jovic.

Al francese è stato un concesso un permesso speciale per rimanere a Milanello con il fine di ritrovare la migliore condizione fisica-mentale; l’ex Viola, invece, non è stato convocato a causa della forma fisica non impeccabile. Sarebbe toccato proprio al serbo il ruolo di prima punta a discapito di Olivier Giroud, ma a questo punto il tecnico rossonero dovrebbe optare per Okafor con Rafael Leao chiamato ancora agli straordinari.