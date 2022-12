Milan, continua l’inseguimento a Ziyech ma rimane ancora un ostacolo

11/12/2022 21:40

Il Milan continua l’inseguimento ad Hakim Ziyech. Il giocatore marocchino è stato uno dei migliori giocatori nel corso del Mondiale in Qatar facendo riaccendere su di lui le attenzioni del Milan. Il club rossonero è stato a lungo sulle tracce del giocatore del Chelsea ed è stato in più di un’occasione vicino al suo acquisto la scorsa estate. La dirigenza rossonera ha poi dirottato le sue attenzioni su Charles De Ketelaere ma l’approccio del giocatore belga non è stato quanto atteso ed Ziyech potrebbe rappresentare un’occasione importante. Il marocchino non ha avuto molto spazio nel corso di questa stagione né durante la gestione di Tuchel né con quella di Potter e dopo il Mondiale potrebbe valutare una nuova avventura a gennaio. Secondo Calciomercato.com però sono poche le possibilità di vederlo a Milano già a gennaio con il Milan che insegue la politica di investire sul mercato solo se strettamente necessario e in questo momento il club si sente coperto sull’asse destro con Saelmaerkers e Messia. Inoltre l’ostacolo principale è rappresentato dall’ingaggio percepito dal giocatore marocchino che rischia di essere fuori i parametri adottati dalla società rossonera nel corso delle ultime stagioni.