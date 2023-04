Milan, buone notizie per Pioli in vista della Roma

27/04/2023 20:13

Buone notizie per Stefano Pioli, che nell'ultimo allenamento ha avuto a disposizione anche Giroud: il francese, costretto al forfait contro il Lecce per i problemi al tendine d'Achille della gamba sinistra, ha svolto regolarmente il lavoro insieme al resto della squadra, ed è pronto a riprendersi la maglia da titolare sabato alle 18 all'Olimpico contro la Roma. Nell'occasione Pioli (atteso in conferenza stampa domani alle 14) dovrebbe presentare quattro cambi rispetto alla vittoriosa gara contro il Lecce. Sulla destra in difesa tornerà Calabria, che ha scontato il turno di squalifica, al posto di Kalulu. Al centro Kjaer farà coppia con Tomori, con Theo Hernandez a sinistra. Tornerà dal primo minuto anche Bennacer, che dovrebbe occupare nuovamente la posizione di trequartista, con Tonali e Krunic a centrocampo, Diaz a destra e Leao a sinistra. In avanti Giroud, con Origi in panchina. L'attaccante, nel pomeriggio, ha preso parte insieme all'amministratore delegato Giorgio Furlani, Davide Calabria e le calciatrici della squadra femminile Valentina Bergamaschi e Lindsey Thomas, all'inaugurazione del centro sportivo della parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa, nel quartiere di Gratosoglio, periferia Sud di Milano.