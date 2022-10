Milan, a Pioli ne mancano nove: ecco come giocherà col Chelsea

02/10/2022 15:10

All'emergenza sarà anche abituato ma fare a meno di nove giocatori non è facile per nessuno, neanche quindi per Stefano Pioli. Il 3-1 di Empoli ha lasciato in eredità anche altri tre infortunati: gli esami strumentali per valutare l'entità degli infortuni di Kjaer, Saelemaekers e Calabria saranno effettuati nella giornata di domani ma è impossibile che qualcuno possa recuperare per la gara di mercoledì col Chelsea in Champions. In pratica manca una squadra intera o quasi. In ordine di ruolo: Maignan, Calabria, Florenzi, Kjaer, Theo Hernandez, Messias, Saelemaekers, Ibrahimovic e Origi, l'unico che forse potrebbe essere pronto per la panchina.

Come giocherà dunque il Milan contro i Blues? Tatarusanu confermato in porta, linea difensiva praticamente obbligata: Dest, Kalulu, Tomori e Ballo-Touré. L’unico difensore che resta a disposizione è Gabbia. Non c’è nemmeno Thiaw, che era stato escluso dalla lista Champions. In mezzo Tonali e Bennacer mentre sulla trequarti agirà Krunic sulla destra con De Ketelaere e Leao e Giroud punta centrale. Questa la probabile formazione

MILAN (4-2-3-1) – Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Ballo Toure; Tonali, Bennacer; Krunic, De Ketelaere, Leao; Giroud. All.: Pioli