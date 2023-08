Migliori stadi al mondo, nella top five c'è uno storico impianto di Serie A

Per quanto riguarda l'Europa, alle spalle del Celtic Park, il Wembley di Londra che e' anche il secondo stadio piu' cercato al mondo su Instagram, dopo il Camp Nou di Barcellona. L' Old Trafford , casa del Manchester United, e' il terzo miglior stadio del vecchio continente. I migliori impianti calcistici al mondo sono invece, dopo il Mineirao (Brasile), il Celtic Park (Scozia), il Wembley Stadium (Inghilterra), il MetLife Stadium (USA) e l'Estadio Oli'mpico Universitario (Messico)

Dopo il Meazza, i migliori stadi in Italia risultano l' Olimpico 72,698; l' Allianz Stadium 41,507; il Diego Armando Maradona 54,726 e il San Nicola 58,270. Lo stadio milanese, 80.000 posti, condiviso da Milan e Inter risulta uno dei luoghi piu' iconici del Calcio, con oltre 1 milione di hashtag su Instagram. Al secondo posto c'e' lo Stadio Olimpico, uno dei monumenti piu' iconici della capitale. Vanta oltre 72.000 posti a sedere e oltre 350.000 hashtag Instagram. Al terzo posto c'e' l'Allianz Stadium, con un punteggio, casa della Juventus dal 2011 e costruito sulle ceneri del vecchio Stadio Delle Alpi. E' oggi uno dei tre stadi di proprieta' in Italia, insieme al Mapei stadium e allo Stadio Friuli.

San Siro , o Meazza , è il miglior stadio d'Italia ed il quinto migliore d'Europa. E' quanto emerge da una ricerca di Ticketgum, che ha analizzato oltre 140 degli stadi piu' famosi del mondo, esaminando le loro capacita', le valutazioni delle recensioni, la media gol per partita e il coinvolgimento sui social media. Lo Stadio Giueseppe Meazza dunque risulta il migliore nel nostro Paese con un punteggio di 70.63 su 100. Il miglior stadio d'Europa e' il Celtic Park scozzese, con un punteggio di 80,74 su 100. Il Mineirao in Brasile, casa del Cruzeiro, e' il miglior stadio del mondo, con un punteggio finale di 83,40 su 100.

