Massimo Mauro contro il Var: Così è la rovina del calcio

11/01/2024 20:05

Ancora una volta il Var è finito sul banco degli imputati, e a rinfocolare le polemiche ci hanno pensato i fatti di Lazio-Roma, derby di Coppa Italia che ha spedito gli uomini di Sarri in semifinale.

Sono tre gli episodi in particolari che hanno fatto discutere, come il contatto tra Huijsen e Castellanos in area, che ha determinato il rigore per la Lazio deciso dall'arbitro Orsato, tra le proteste romaniste. E sempre in Coppa Italia Pioli, dopo l'eliminazione del suo Milan per mano dell'Atalanta, si è lamentato della mancata revisione video sul mani di Holm.

A Tutti Convocati, in onda su Radio24, Massimo Mauro ha sentenziato a tal proposito:

Io parlo di calcio e così credo che lo stiamo rovinando. Se anche un signore come Pioli si rifà alla difficoltà di usare questa macchina, è così.

E ancora: