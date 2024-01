Marotta torna sulle parole di Allegri e chiarisce gli obiettivi dell'Inter

19/01/2024 19:30

"Dichiarazioni Allegri? Nessun fastidio, sono dinamiche del mondo del calcio. Siamo in una fase interlocutoria anche della dialettica. Il bello del calcio è fatto anche da botta e risposta dei protagonisti con la massima correttezza. Inter e Juve sono due realtà che fanno il bene del calcio italiano, questo campionato è molto incerto". Così l'ad dell'Inter, Beppe Marotta, ai microfoni di Sport Mediaset prima della semifinale di Supercoppa Italiana alla Lazio. "E' un appuntamento importante per tutti noi - ha aggiunto Marotta -, l'auspicio è di superare la Lazio e qualificarci per la finale di lunedì col Napoli".

"La supercoppa è un appuntamento importante per la storia del club e per il calcio italiano", ha poi aggiunto Marotta. "Inzaghi? L'esperienza ha generato in lui sicurezza maggiore, la finale di Champions gli ha dato consapevolezza. Esperienza porta saggezza e quando si ha saggezza si ha il mondo in mano. Scudetto obiettivo principale? E' quello più affascinante perché ci farebbe mettere sulla maglia la seconda stella. Ma vogliamo dare il massimo in tutte e tre le competizioni in cui giochiamo, a partire da stasera", aggiunge Marotta.