Marione: Roma, così facciamo ridere tutti

Almeno tre gare condizionate da errori arbitrali, con i picchi nel derby con la Lazio. La Roma avrebbe già inviato un dossier di proteste per segnalare come la squadra sia stata danneggiata dai fischietti finora ma per Marione non è niente di serio. Parlando a Centro Suono sport Mario Corsi dice

“Leggo di un dossier sugli arbitri e a me viene da ridere, anche se so già che tanti romanisti saranno d’accordo con questa roba. Cosa dovrebbe esserci, un’alleanza tra gli arbitri per fare arrivare la Roma quinta o sesta? Ma non facciamo ridere… Con una società così importante, che si vuole rinnovare, che vuole diventare tra le più forti, con un presidente e un allenatore così prestigiosi, questa cosa la trovo una delle più ridicole della storia. Poi certo, non so se è vero, può essere pure che Pinto sta ridendo come noi per quello che scrive il Corriere dello Sport. Il dossier sui torti subiti con Verona, Udinese e Lazio è roba da Pallotta, non da Friedkin”.