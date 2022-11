Malagò: Lotito il capo, Preziosi pregiudicato, Juve e Roma colpevoli

16/11/2022 08:03

"I presidenti di serie A sono dei delinquenti veri". La Lega Calcio è un'organizzazione di diritto privato... perché altrimenti li arrestavano tutti perché li avevano trovati colpevoli di corruzione sei anni fa con noi...". e ancora "Preziosi è un vero pregiudicato, Il presidente della Lazio, Claudio Lotito è il capo. E i nostri amici, Juventus e Roma, sono colpevoli quanto lui. Perché alla fine o per un motivo o per un altro, hanno rinunciato a lottare o lo hanno assecondato e sono diventato complici delle sue avventure...". Sono alcune delle intercettazioni telefoniche relative al presidente del Coni Malagò, pubblicate oggi da Repubblica in merito al presunto scandalo delle tangenti legate ai diritti tv.

Negli atti depositati dalla procura di Milano con la richiesta di archiviazione - presentata al gip nel marzo scorso e non ancora accolta - dell'inchiesta sulla presunta tangente pagata per l'assegnazione dei diritti televisivi, c'è un faldone di intercettazioni telefoniche che rischia di creare grande imbarazzo all'interno dello sport italiano. Il telefono intercettato è quello del presidente del Coni, Giovanni Malagò. Il 2 giugno 2020, per esempio, Malagò è al telefono con Andrea Zappia, manager Sky che, già in quel momento, non aveva più alcun incarico operativo in Italia..."È ridicolo - dice Zappia - dopo quello che avevi cercato tu di dare ordine a questi sciammanati". "Infatti - aggiunge Malagò - è quello che mi rinfacciano: uno statuto, una governance, gli avevo trovato una persona di livello Questi sono delinquenti veri".