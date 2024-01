Maignan, Gravina si espone sulla sconfitta a tavolino. E Cucchi: Cacciamo per sempre i tifosi

21/01/2024 20:49

Sul caso dei cori razzisti indirizzati a Mike Maignan durante Udinese-Milan si è espresso, ai microfoni del TG1, il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, che ha affermato:

Ho voluto manifestare la solidarietà a Maignan e condannare in maniera molto ferma quanto accaduto a Udine. Le nostre norme del 2019 hanno funzionato, nessuno ha girato il proprio sguardo dall’altra parte, vuol dire che le norme hanno tenuto, ora bisognerà capire quali saranno le sanzioni. La sospensione è un messaggio molto forte, ma la sospensione o la chiusura definitiva di una partita di calcio con migliaia di spettatori allo stadio, è un problema di ordine pubblico, non spetta a noi e noi non vogliamo sostituirci a chi ha il dovere, l’obbligo e il diritto di gestire l’ordine pubblico.

La sconfitta a tavolino per la squadra i cui tifosi hanno commesso atti di razzismo e causato l’annullamento della partita? Se il presidente della Fifa ritiene che questa idea possa essere trasformata in norma, può farlo, noi ci adegueremo ai principi informatori che la Fifa indicherà.

Intanto sui social Riccardo Cucchi ha tuonato:

C’è una soluzione sola contro il razzismo: cacciare i tifosi razzisti dagli stadi italiani. Per sempre.

Una sentenza lapidaria su X che ha suscitato diversi commenti. Un utente afferma: "A mio parere il razzismo è qualcosa di molto più serio: il razzismo negli USA portava, ad es., i bianchi ad adottare comportamenti nella vita di tutti i giorni contro le persone di colore. Negli stadi, quello è un insulto grave, analogo però a quelli per altri motivi". Ma l'ex telecronista ribatte: "È la migliore tra le giustificazioni possibili per i razzisti da stadio. Contento lei...".

Un altro ha aggiunto: "Dott. Cucchi lo ha visto anche lei quanti fumogeni è petardi sono entrati nello stadio a Lazio - Roma. Prima di raggiungere il posto ci sono tre perquisizioni. Le sembra che in questo Paese ci sia la volontà di combattere per eliminare brutte abitudini?". Laconica la risposta di Cucchi: "No".