Lotito vuota il sacco su Milinkovic-Savic e su Agnelli

06/12/2022 08:31

Dice di non voler entrare nel merito perché non è un magistrato ma Claudio Lotito, intervenuto ad un convegno, fa capire chiaramente da che parte sta nella vicenda giudiziaria che ha travolto la Juventus. Il patron della Lazio non ci sta ad assistere al gioco al massacro nei confronti dei bianconeri e ricorda

tutti quando vincono salgono sul carro, poi scappano quando c'è qualche problema, scappando oltretutto dalle persone da cui tutti si sono abbeverati. Ci sono squadre che hanno guadagnato tanto dalla vendita di due giocatori, se non ci fosse stata la Juve non avrebbe incassato 160 milioni. Oggi tutti parlano male della Juve, ma ha contribuito al sostentamento del calcio italiano

Lotito dice di aver visto e abbracciato Agnelli al Senato ("Mi ha dato un'impressione dal punto di vista umano non giusta rispetto a ciò che ha dato al calcio italiano") e aggiunge: "Dire che la Juve sia il male del calcio italiano non è giusto. Oggi tutti si scatenano per creare dissidi nei confronti della Juve. Un conto è la politica, un altro il valore umano. Andrea è uno che lavora.

Infine un passaggio anche su Milinkovic-Savic