Lotito senza freni: La Roma doveva essere già fallita

21/01/2024 19:12

Un Claudio Lotito a ruota libera ha parlato di calcio a margine del congresso di Forza Italia che si è tenuto a Roma, e ovviamente non si poteva non prescindere dall'esonero di José Mourinho. Il senatore ha commentato l'approdo di Daniele De Rossi con il collega di partito (e tifoso giallorosso) Maurizio Gasparri in questi termini, come riporta l'Adnkronos che ha captato le parole del proprietario della Lazio: "De Rossi è stata una scelta intelligente, ha ricompattato...". Ma per l'ex ministro questa scelta è stata fatta "per la curva, non perla squadra". Lotito allora risponde: "Ma siccome è stato un punto di riferimento, c'ha un modo de fare...".

Dopo queste parole al miele per De Rossi, il patron laziale ha poi riservato delle bordate ai rivali in termini di bilancio. Se Gasparri afferma che secondo lui i Friedkin stanno vendendo, Lotito ha esclamato: "Dovevano essere già falliti. Mica non mettono i soldi. Che fanno? Non trasformano i soldi in capitale...".