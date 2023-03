Lite Mourinho-Serra, il tecnico vuota il sacco in Procura

02/03/2023 19:33

Lo scontro tra José Mourinho ed il quarto uomo Marco Serra, avvenuto durante Cremonese-Roma, è destinato ad essere un episodio con strascichi forse imprevedibili. Di certo, la cosa non è si è chiusa quella sera con l'acceso confronto tra i due, visto che oggi il tecnico della Roma è stato convocato oggi in Procura Federale.

L'udienza odierna verteva sul battibecco (sia a bordocampo che, a quanto pare, nello spogliatoio del fischietto) che ha determinato la squalifica emessa dal Giudice Sportivo per l'allenatore portoghese per due giornate di campionato, mentre lo stesso Serra non sarà presente tra gli arbitri della 25esima giornata. Insomma, per ora questo diverbio al calor bianco sta producendo solo vinti, con la Procura della FIGC che nel frattempo si è mossa aprendo una inchiesta, e il che spiega perché Mourinho (e prossimamente anche il quarto uomo) è stato sentito oggi in qualità di testimone della vicenda.

Mourinho ha quindi esposto la propria versione dei fatti al procuratore Chiné, accompagnato dal responsabile legale dell'AS Roma Lorenzo Vitali. Un'altra gatta da pelare per il club dopo le recenti controprestazioni in campionato (la sconfitta contro la Cremonese brucia ancora, e ha comportato pure il sorpasso in classifica da parte della Lazio per un solo punto di differenza) e un tecnico in scadenza nel 2024 ma la cui posizione, pare, sia in bilico se i giallorossi non riusciranno a centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

Ricordiamo che durante Cremonese-Roma Mourinho aveva apostrofato il quarto uomo dicendogli di andare a casa, accendendo così un battibecco con Serra che è scaturito con l'espulsione del tecnico lusitano, finito in tribuna. Poi il secondo round nello spogliatoio degli arbitri, dove a quanto pare il portoghese non si è presentato certo per rivolgere le proprie scuse, ma per rintuzzare il fischietto (e da qui pare sia nata la famosa e controversa frase sulla provenienza sabauda di Serra e sull'allusione di Mourinho all'imminente Roma-Juventus che si giocherà domenica).