Lazio-Roma, momenti di tensione nel post derby: cosa è successo

19/03/2023 21:51

Il derby vinto dalla Lazio sulla Roma è stato acceso e nervoso in campo, ma pure nel post partita. A quanto pare infatti si è consumato uno scontro nella pancia dell'Olimpico innescato da un battibecco tra Romagnoli e un giocatore giallorosso per ora non identificato.

Interviene così il presidente della Lazio Lotito, che media per allontanare i suoi uomini (coinvolto anche Luis Alberto). Al che spunta Mourinho, che apostrofa il senatore con un "che ti guardi?". Quest'ultimo ha ribattuto: "Che guardi te, io sono il presidente della Lazio. Tu chi sei? Sei anche squalificato, non potresti stare qui".

Nasce quindi un ulteriore scontro verbale con Tiago Pinto che ha preso le difese del tecnico. E la cosa potrebbe pure finire sul tavolo della procura federale.