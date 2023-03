Lazio-Roma: cori antisemiti, arriva la decisione del club biancoceleste

Pugno duro della Lazio. Già nei giorni scorsi il team biancoceleste aveva espresso a chiare lettere la volontà di combattere i comportamenti razzisti e antisemiti che si sono verificati anche in occasione del derby della Roma. Dopo le parole sono arrivati anche i fatti da parte della società del presidente Lotito, con un comunicato arrivato proprio nella giornata di oggi.

La Lazio sottolinea che grazie alla collaborazione con il proprio servizio di sicurezza, gli steward e le forze dell’ordine, anche mediante l’utilizzo delle telecamere di sorveglianza dello Stadio Olimpico, si è proceduto in breve tempo all’individuazione di una persona che indossa la maglia con il numero 88 recente con la scritta “Hitlerson” e di altre due che ostentatamente compivano il gesto del saluto romano. La Lazio applicherà con severità il codice etico e disporrà il non gradimento, quindi l’allontanamento a via dallo stadio e si costituirà parte civile per la richiesta di risarcimento danni negli eventuali procedimenti penali che seguiranno.