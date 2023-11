Lazio occhio a Lukaku: il belga è furioso, ecco perché

Sarà il suo primo derby romano e Romelu Lukaku ha voglia di viverlo da protagonista. Il bomber giallorosso è carico per la stracittadina e vuol continuare la striscia di gol che lo sta proiettando tra i primi in Italia, secondo nella classifica cannonieri con 6 reti alla pari di Osimhen e Giroud e alle spalle di Lautaro che vola con 12 gol. Il belga è particolarmente arrabbiato alla vigilia della sfida alla Lazio e il Corriere dello sport spiega perchè

Lukaku, infatti, ha espresso su Instagram tutto il suo disappunto per la scelta dell'Anderlecht di mandare via Jean Kindermans, l'uomo che dal 2006 è alla guida del settore giovanile dell'Anderlecht. Romelu non l'ha presa bene e ha scritto in un commento: "La tua visione ci ha dato l'opportunità di diventare i giocatori che siamo oggi... E il Club Anderlecht e i Red Devils ne beneficiano ancora oggi! Questa è una pagina nera nella storia del club, perché quest'uomo è l'Anderlecht in tutto e per tutto . Grazie di tutto, capo".