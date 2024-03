Lazio, non c'è pace dopo le dimissioni di Sarri: nuovo terremoto in società

14/03/2024 18:58

L'onda lunga delle dimissioni di Sarri non si è ancora esaurita. Dopo il tecnico, infatti, la Lazio, in un comunicato, ha annunciato che "l'intero staff di Maurizio Sarri ha rassegnato le proprie dimissioni dai rispettivi incarichi". L'allenamento, quindi, è stato guidato da Giovanni Martusciello senza il resto dello staff, ma soprattutto senza gli infortunati Rovella, Patric e Provedel con il portiere che potrebbe rimanere ai box per circa un mese. Sarà controllato di nuovo per verificare che non ci siano lesioni ai legamenti. Chi c'era e ci sarà, invece, è Mateo Guendouzi; il ricorso presentato dalla Lazio per l'espulsione contro il Milan, infatti, ha portato a una riduzione dello stop da due a una giornata - scontata quindi contro l'Udinese - permettendo al centrocampista di essere disponibile per la trasferta di Frosinone, la prima con Martusciello in panchina da capo allenatore.