Lazio-Napoli, la decisione della Questura per i tifosi azzurri

26/08/2022 18:51

I tifosi del Napoli potranno assistere alla partita Lazio-Napoli nella curva degli ospiti, prevista il 3 settembre allo stadio Olimpico, solo se avranno la tessera del tifoso. Secondo quanto si apprende, e' questa la disposizione decisa questa mattina in prefettura a Roma nel corso della riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Matteo Piantedosi, a cui hanno partecipato i vertici delle forze dell'ordine e il delegato del sindaco di Roma.

Le partite tra la squadra campana e le due squadre della Capitale sono ritenute tra le più pericolose del campionato e, per questo, quella del 3 settembre è mantenuta sotto stretta osservazione. In precedenza era valso addirittura il divieto per i tifosi ospiti di accedere allo stadio ma in questa circostanza sembra essere prevalsa la linea di un prudente ritorno alla normalità. Oltre alla Tessera del tifoso per accedere al settore ospiti, infatti, lo stesso settore ospiti sarà riempito per la metà della capienza massimo. Cioè, dei 5600 spettatori, ne ospitera' al massimo 2.800.