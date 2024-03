Lazio-Milan, richiesta shock di Lotito: Partita va ripetuta, ecco l'appiglio

03/03/2024 19:55

La rabbia non è ancora passata a Claudio Lotito, nonostante i ripetuti sfoghi davanti alle telecamere al termine della partita tra la sua Lazio e il Milan. Il presidente biancoceleste nell'immediato post partita ha fatto sapere di essere pronto ad adire le vie legali per veder tutelati i diritti suoi e della Lazio. Quello che non si era capito è che Lotito addirittura aveva in mente di chiedere e ottenere la ripetizione della partita contro i rossoneri. Il motivo? Errore tecnico. Lo rivela il Corriere dello Sport, secondo cui il presidente biancoceleste si è confrontato a lungo con l’avvocato Gentile per valutare se ci fossero gli estremi. L'appiglio? Il rigore non concesso per scivolata di Maignan su Castellanos, che si configurerebbe come errore tecnico. Per fortuna Gentile è riuscito a convincere Lotito che non si trattava di errore tecnico, ma di decisione dell'arbitro, opinabile finché si vuole, ma soggettiva e non oggettiva. Dunque, niente denuncia contro ignoti. Ma il vulcanico presidente della Lazio era davvero a un passo dal formulare la clamorosa e sconvolgente richiesta.