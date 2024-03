Lazio-Milan, Lotito prosegue nella battaglia: siamo stati violentati

Lo sfogo a caldo in diretta tv non è bastato a Claudio Lotito. Il presidente della Lazio non ci sta dopo il ko interno col Milan e continua la sua battaglia

"Questa è stata la 'storia di una morte annunciata'. Non è la prima volta. Quando si verificano in modo reiterato alcune situazioni, viene meno la valutazione del merito sportivo. O il sistema è in grado di correggersi in totale autonomia, o ci si deve rivolgere a un organismo terzo. Abbiamo posto il problema di uscire dal sistema calcio - Non c’è contentezza all'interno della Lega Serie A, avete mai visto un sistema dove mettete i soldi e gli altri decidono per voi? Il sistema si regge solo sulla Lega Serie A. Vogliamo rendere trasparente il sistema con le riforme, per farle servono i numeri, ma se tu non hai i numeri per fare le riforme, che ci stai a fare nel sistema? Come puoi cambiare le cose? Allora esci dal sistema, mica te l'ha detto il medico. Mai vista una partita così mal arbitrata, se la partita fosse andata avanti saremmo rimasti in 7 e avremmo perso a tavolino... Il tema che uno si deve porre è che il problema che non è della Lazio, la Lazio è il capro espiatorio, parlano i fatti".