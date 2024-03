Lazio-Milan, formazioni ufficiali: le scelte di Sarri e Pioli

01/03/2024 19:44

Tutto pronto allo stadio Olimpico di Roma per l'anticipo della 27/a giornata di Serie A tra Lazio e Milan, gara delicata in chiave Champions League. Nelle file biancocelesti Sarri schiera in attacco Catellanos in mezzo a Felipe Anderson e Zaccagni con Immobile in panchina. Nelle file rossonere, invece, Pioli conferma a metà campo Adli al fianco di Bannacer con Reijnders ancora in panchina. In difesa Florenzi è preferito a Calabria a destra, mentre in attacco confermato il trio Pulisic, Loftus-Cheek, Leao alle spalle di Giroud.Queste le formazioni di Lazio-Milan.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Catellanos, Zaccagni. A disp.: Mandas, Sepe, Lazzari, Casale, Ruggeri, Hysaj, Cataldi, Coulibaly, Kamada, Immobile, Pedro, Saná Fernandes. All.: Sarri.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. A disp.: Sportiello, Mirante, Thiaw, Kalulu, Calabria, Tomori, Jimenez, Terracciano, Musah, Reijnders, Okafor, Chukwueze. All. Pioli.