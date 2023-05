Lazio, Lotito: Festa il 26 maggio per celebrare vittoria Coppa Italia sulla Roma

09/05/2023 16:17

L'ultima provocazione di Claudio Lotito è prevista per il 26 maggio: una grande festa per celebrare il decennale dello storico trionfo della Lazio in Coppa Italia sulla Roma, nella finale dell'Olimpico. Nel giorno del 66mo compleanno del presidente è festa grande a Formello. Da Lotito, a Lazio Style Channel, prima un appello:

"Chiedo serenità all’ambiente perché mancano quattro finali da qui al termine della stagione e ognuno deve fare la propria parte, dobbiamo continuare a creare un clima positivo e di unione, sia internamente sia esternamente".

Poi l'annuncio: