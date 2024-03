Lazio, la clamorosa decisione di Maurizio Sarri dopo il ko con l'Udinese

12/03/2024 16:05

La sconfitta casalinga con l'Udinese potrebbe avere conseguenze pesanti sul futuro della Lazio. Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri, infatti, ha deciso di rassegnare le dimissioni. L'allenatore avrebbe dovuto partecipare a una riunione col ds Fabiani e la squadra alle 15, all'inizio del ritiro punitivo imposto dalla società a Formello. E invece al centro sportivo s'è presentato per svuotare l'armadietto e andarsene. Spiazzati i calciatori, che si sono visti comunicare la decisione soltanto nel primo pomeriggio. Il presidente Claudio Lotito non ha ancora sciolto le riserve e non ha fatto sapere se intende accettare o respingere le dimissioni. Per la sostituzione di Sarri si fa il nome di Tommaso Rocchi, attualmente alle giovanili. Altre possibili soluzioni: Miroslav Klose, nelle vesti di traghettatore fino al termine dell'annata, Igor Tudor rimasto libero dopo il mancato accordo col Napoli e la fine dell'esperienza col Marsiglia, o addirittura Lionel Scaloni, Ct campione del mondo con l'Argentina, che però appare poco praticabile al momento.