Lazio-Juventus, Allegri ripensa l’attacco: ci sarà un nuovo tandem

07/04/2023 12:47

Massimiliano Allegri potrebbe cambiare ancora il volto della sua Juventus in vista della sfida con la Lazio che ha definito come “uno scontro diretto per il secondo posto”. Il tecnico toscano infatti in conferenza stampa non ha svelato molto delle sue intenzioni riguardo la formazione, sostenendo di dover ancora valutare la condizione dei suoi giocatori con Bonucci che potrebbe anche trovare posto a sorpresa in difesa. Nessuna modifica sul centrocampo che ha fatto benissimo nell’ultima porzione di stagione con De Sciglio che dovrebbe invece trovare posto sulla corsia di destra. In attacco accanto a Vlahovic potrebbe partire Milik dal primo minuto con Chiesa e Di Maria a partire ancora una volta dalla panchina. Maurizio Sarri spera di avere a disposizione Ciro Immobile per la sfida contro i bianconeri ma le sue condizioni saranno valutate fino all’ultimo minuto utile.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostia; Milik, Vlahovic. All. Allegri