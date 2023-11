Lazio, frecciata di Lotito alla Juve: ora succede al contrario

19/11/2023 15:34

Era parecchio tempo che Claudio Lotito non rivolgeva una bordata alla Juventus. Il presidente della Lazio è tornato ad antichi costumi in occasione della serata per festeggiare i 40 anni dell'inno della Lazio. Come si legge su Lalaziosiamonoi il patron biancoceste ha detto

"È anche vero che se lavoriamo tutti insieme per raggiungere gli obiettivi, poi gli obiettivi arrivano, soprattutto se c’è una gestione all’insegna dell’interesse comune. La società gode di buona salute, ha tutta una serie di organizzazioni che ci rende un club forte. Siamo un punto di riferimenti nei fatti. Parliamo poco ma cerchiamo di fare i fatti. Non c’è stato mai un riferimento certo nella società, il padrone che dice io ci metto la faccia e combatto per la Lazio. Faccio un esempio pratico. Noi eravamo un feudo della Juve, prima prendevano i giocatori da noi, adesso succede il contrario".

Rovella è solo l'ultimo esempio, mentre in passato c'erano stati tanti esempi di giocatori della Lazio che furono presi dalla Juventus, da Di Canio a Boksic