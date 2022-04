La sentenza di Bergonzi sul rigore negato al Milan

Consueto commento alle prove degli arbitri di serie A nel weekend da parte di Mauro Bergonzi su 1 Station Radio. L'ex arbitro, oggi moviolista tv“, parte da Lazio-Milan

Poi solo applausi per Sozza, che ha diretto benissimo Inter-Roma



“Dissi che questo ragazzo mi sembrava un misto tra Rocchi e Orsato e secondo me non mi sbagliavo. Penso che nel giro di poco diventerà uno dei migliori arbitri italiani, inoltre penso che arbitrerà una finale europea nel giro di pochi anni. Lui è bravissimo ed ha grande umiltà. I complimenti si devono sprecare, perché non esiste che un arbitro venga criticato in quel modo prima di una partita. Questo ragazzo porta serenità, equità, classe, e lo dico con grande entusiasmo. Per quelle che sono le generazioni di adesso è precoce, una volta era un periodo diverso. In questo momento non ci sono altri arbitri di qualità”.