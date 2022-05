La Roma vince la sua battaglia: la decisione della Lega

11/05/2022 19:46

La Roma ha vinto la sua battaglia. I giallorossi giocheranno la gara del Torino venerdì 20 maggio invece che il 22 come inizialmente in programma. La società giallorossa aveva fatto esplicita richiesta di anticipare il match con la formazione granata per potersi preparare al meglio alla fine di Conference League in programma contro il Feyenoord. Ora arriva anche la decisione finale della Lega, come rivelato dal presidente Lorenzo Casini dopo la riunione di Lega in programma oggi.

La Roma giocherà di venerdì su decisione unanime. Siamo tutti contenti che la Roma disputerà la finale di Conference League.

Il presidente della Lega Calcio ha anche spiegato che è stata dunque fatta un’eccezione e che quindi non ci sarà contemporaneità con le gare di Lazio e Atalanta che sono anche loro in lotta per un posto in Europa.