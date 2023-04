La replica di Mancini agli attaccanti scontenti: Ci avete mai provato?

04/04/2023 14:45

Le ultime convocazioni, in primis quella dell'oriundo Retegui, avevano attirato critiche sul Ct azzurro Mancini. E se le lamentele dei tifosi non sono una novità, a uscire allo scoperto questa volta sono stati gli stessi calciatori. Qualcuno, come Petagna o lo stesso Balotelli, non le ha mandate a dire, chiedendo ad alta voce i motivi della mancata convocazione o sottolineando come qualche italiano in giro per il mondo che faccia gol ci sia ancora. La risposta l'ha data il commissario tecnico in persona, interpellato da Sky. Una replica piuttosto piccata: