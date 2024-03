La moviola di Lazio-Juve: Marelli fa chiarezza sui rigori negati

Come ha arbitrato Colombo nel big-match di ieri all'Olimpico tra Lazio e Juventus che ha visto la vittoria allo scadere dei biancocelesti? Diversi gli episodi dubbi con il fischietto comasco che ha commesso un grosso errore.

A fare chiarezza è l’esperto di Dazn Luca Marelli che spiega: “Sei falli dei primi ventisette minuti, siamo sotto la media la media della Serie A. Colombo lascia giocare. Contatto tra Pedro e Szczęsny? Lo spagnolo giustamente non protesta, anche perché la dinamica si lasciava a interpretazioni diverse. Dalla telecamera bassa, però, si vede che Szczęsny con l’anulare sinistro toccare il pallone, sembra una sciocchezza, ma non lo è. Per quanto riguarda la trattenuta su Zaccagni, l’arbitro stava seguendo l’azione sulla parte destro del campo. La trattenuta è nettissima, Zaccagni non trattiene Bremer e per quanto l’arbitro non potesse vederlo, questo è un episodio da Var“.