La Lega non cambia orari Bologna-Napoli e Torino-Roma: trasferte vietate

16/09/2023 04:35

Campionato nuovo, divieti vecchi. Ancora una volta il Casms, il Centro di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, è dovuto intervenire per vietare le trasferte ai tifosi per motivi di ordine pubblico. Ieri pomeriggio la pratica è arrivata sul tavolo del ministro Piantedosi che firmerà il decreto. Sia Bologna-Napoli delle 18 che Torino-Roma delle 20.45 si giocheranno senza tifosi provenienti da Campania e Lazio

“Le gare di campionato in programma domenica 24 settembre, rispettivamente alle ore 18 e alle ore 20:45, si disputeranno senza la presenza dei tifosi napoletani residenti in Campania e di quelli romanisti residenti nel Lazio. Una misura cautelare ispirata sempre dalla necessità di scongiurare nuovi sviluppi dopo gli scontri verificatisi all’autogrill di Badia al Pino tra queste due tifoserie lo scorso 8 gennaio, con tanto di parziale blocco autostradale“.