La Juventus pensa ancora al Brasile: i bianconeri valutano il sostituto di Rugani

Dopo Danilo e Bremer, la Juventus potrebbe ancora puntare sui colori verdeoro per costruire la difesa del futuro. La Gazzetta dello Sport ha rivelato che a fine stagione potrebbe arrivare a conclusione l’avventura di Daniele Rugani con la maglia bianconera e i dirigenti della Juventus stanno vagliando le possibili alternative sul mercato. Tra queste ci sarebbe anche il giocatore della Fiorentina, Igor, classe 1998 arrivato in Toscana nel 2020 dopo le esperienze con Austria Vienna e Spal. Si tratta di un giocatore che potrebbe andare a completare il reparto composto da altri brasiliani e che avrebbe anche il vantaggio di uno stipendio decisamente più basso rispetto a quello che percepisce in questo momento Rugani (circa 3,5 milioni di euro a stagione). Igor alla Fiorentina percepisce invece circa 700mila euro a stagione e in caso di passaggio alla Juventus, il suo ingaggio rientrerebbe nel range di 1,2-1,5 milioni di euro a stagione, permettendo al club un risparmio considerevole.