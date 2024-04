La Juve vede la finale di Coppa Italia, ma i betting analyst non cambiano idea su Allegri

03/04/2024 18:27

La Juventus batte 2-0 la Lazio nella semifinale di andata di Coppa Italia, vendica la sconfitta di sabato in campionato e torna a una vittoria che mancava addirittura dallo scorso 25 febbraio. Tuttavia, il successo all’inglese contro i biancocelesti non convince i betting analyst di Snai, che vedono ancora possibile un addio di Allegri entro la fine del campionato, offerto a 3,50 volte la posta. Sembra invece praticamente certo che la prossima stagione ci sia un altro tecnico sulla panchina della Vecchia Signora: sempre più prepotente la candidatura di Thiago Motta, fissato a 1,72 su Sisal, in vantaggio su un possibile ritorno di Antonio Conte, visto di nuovo a Torino - dopo il trionfale triennio tra 2011 e 2014 – a quota 3,50