La Juve prepara il dopo Dybala: due nomi dalla serie A

14/01/2022 12:09

La permanenza di Paulo Dybala alla Juventus si complica ogni giorno di più. Il calciatore argentino sembra non aver gradito il dietrofront della società dopo che sembrava tutto pronto per la firma del contratto. Il club bianconero ha deciso di fare un passo indietro perché preoccupato dalle condizioni fisiche del calciatore e dato l’impegno finanziario che avrebbe permesso poco spazio di manovra sul mercato. Ma in casa Juve non si resta a guardare in attesa degli eventi, Cherubini sembra già al lavoro per riuscire a trovare le soluzioni giuste in caso di addio del giocatore argentino. Stando a quanto sostiene Calciomercato.it, i bianconeri avrebbero pensato a Luis Alberto della Lazio e a Nicolò Zaniolo della Roma. Il centrocampista biancoceleste sembra non aver trovato il giusto feeling con Maurizio Sarri e potrebbe essere in lista di sbarco, più difficile arrivare invece al trequartista della Roma che si muoverebbe solo di fronte ad un’offerta vicina ai 50 milioni di euro.