La famiglia Chiellini e la Juventus tornano insieme: la novità

Claudio Chiellini torna alla Juventus e lo farà come direttore sportivo della Juventus Next Gen. Lo annuncia Gianluca Di Marzio dal suo sito: la carriera da dirigente di Chiellini "secondo" nasce proprio nella Juve. Inizialmente nel settore giovanile, dopodiché è entrato nel gruppo di Paratici prima di lasciare i colori bianconeri nel 2021 per diventare direttore sportivo del Pisa.

In due anni in Toscana, il fratello di Giorgio ha prima sfiorato la promozione in A (perdendo la finale playoff ai supplementari contro il Monza) e ha poi perso la qualificazione agli spareggi promozione all’ultima giornata. Dopo due anni lontano da Torino, per Claudio Chiellini il ritorno in bianconero è realtà. La prima scelta del neo dirigente juventino è nel segno della continuità: Chiellini dovrebbe infatti confermare l’allenatore Brambilla.