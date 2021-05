10/05/2021 09:17

E' stata una domenica di fuoco per gli arbitri in parecchi campi di serie A ed alcuni errori gravi hanno portato ad ulteriori variazioni alla "classifica senza errori": l'episodio più grave a Benevento dove Mazzoleni al Var ha richiamato l'arbitro Doveri che aveva assegnato un rigore ai sanniti, infrangendo il protocollo sulle modalità di intervento della moviola elettronica ma non sono mancate discussioni in altre gare, in particolare in Fiorentina-Lazio e in Genoa-Sassuolo.

La classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica del campionato di serie A al netto degli errori determinanti dei fischietti: Inter 89 punti; Napoli, Atalanta 74; Juventus 69; Milan 67; Lazio* 62; Roma 57; Sassuolo 52; Torino*, Sampdoria 47; Verona 44; Bologna 39; Fiorentina, Udinese 37; Genoa 35; Spezia, Cagliari 34; Benevento 29; Parma 19; Crotone 16.

E la classifica reale

Ecco invece la graduatoria reale del campionato (tra parentesi i punti in più e in meno dovuti a sviste o errori): Inter 85 punti (-4); Atalanta 72 (-2), Milan 72 (+5); Napoli 70 (-4); Juventus 69; Lazio* 64 (+2); Roma 58 (+1); Sassuolo 56 (+4); Sampdoria 45 (-2); Verona 43 (-1); Bologna 40 (+1), Udinese 40 (+3); Fiorentina 38 (+1); Genoa 36 (+1); Torino* 35 (-12), Cagliari 35 (+1); Spezia 34; Benevento 31 (+2); Parma 20 (+1); Crotone 18 (+2).

*1 partita in meno

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, le rimesse laterali, i corner contestati, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc.