L'Inter si rifà il trucco in difesa: cinque nomi nel mirino di Marotta

01/06/2023 10:02

L'unica certezza è Bastoni: il terzino rinnoverà con l'Inter fino al 2028 ma tutto il resto della difesa nerazzurra potrebbe cambiare. Potrebbe rimanere anche Acerbi ma bisogna riscattarlo dalla Lazio mentre oltre a Skriniar hanno a valigia anche De Vrij e D’Ambrosio che sono in scadenza. Per Tuttosport sono cinque i difensori nel mirino di Marotta: piace tanto Scalvini, che però costa tanto e piace a tutti, mentre è più accessibile il parametro zero Nacho del Real Madrid.