L’Inter sfoglia la rosa: tutte le alternative a Bremer

20/07/2022 09:33

L’Inter și è ista sfuggire dalle mani il colpo Bremer. La lunga attesa nella trattativa per la cessione di Milan Skriniar ha bloccato le mani alla società nerazzurra che ha visto così la Juventus operare il sorpasso decisivo nel corso di 48 ore. Una trattativa lampo quella dei bianconeri che sono piombati con decisioni sul calciatore chiudendo subito l’affare. Ora la palla passa all’Inter che deve ricalibrare le sue strategie per la difesa. I nerazzurri a questo punto proveranno a fare di tutto per trattenere Skriniar che potrebbe essere tolto dal mercato anche a costo di un importante sacrificio economico. E per completare la difesa si andrebbe su un profilo dal costo più contenuto come Acerbi della Lazio che piace più dello svincolato Denayer. Ma se il PSG dovesse riuscire a mettere a segno l’affondo per Skriniar, i nerazzurri potrebbero essere pronti a prendere in considerazione Demiral dell’Atalanta. Più distante invece Milenkovic che potrebbe raggiungere proprio Bremer alla Juventus.