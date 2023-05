L'Inter rinasce e riparte assalto ai big: ecco l'ultimo pericolo

02/05/2023 08:19

La convincente vittoria per 3-1 sulla Lazio ha fatto risalire le azioni dei nerazzurri non solo per la volata Champions e per questo finale di stagione che vedere la squadra di Inzaghi ancora in corsa per altri due obiettivi, con l'eurosemifinale contro il Milan e la finale di coppa Italia contro la Fiorentina. Il risveglio dei big ha infatti riacceso i riflettori di mercato sui gioielli nerazzurri e ora è il turno di Lautaro, autore della doppietta decisiva domenica contro i biancocelesti.