L'Inter ha scelto il sostituto di Correa, Inzaghi lo conosce bene

21/01/2022 21:53

Almeno un mese, nella fase cruciale della stagione: ecco perché l'Inter è intenzionata a correre ai ripari dopo l'infortunio di Joaquin Correa, che sarà più lungo del previsto. I nerazzurri rischiano così di ritrovarsi con la coperta corta in attacco, dove attualmente sono disponibili solo Lautaro, Sanchez e Dzeko.

Ecco perché il club, come riporta la Gazzetta dello Sport, starebbe ragionando su un'operazione a basso costo per il reparto offensivo: la scelta sarebbe caduta su Felipe Caicedo, attualmente al Genoa ma fino allo scorso campionato alla Lazio proprio con Simone Inzaghi. Il tecnico lo conosce bene e ne apprezza le qualità: l'operazione potrebbe concludersi con la formula del prestito. L'alternativa a costo zero sarebbe quella di riportare alla base Eddie Salcedo, che allo Spezia ha trovato poco spazio.