L’Inter gioca in difesa: ecco la strategia di Marotta

03/02/2022 22:11

Il mercato di gennaio è appena terminato ma sembra essere già cominciato quello della prossima estate. L’Inter non vuole perdere tempo e comincia già a preparare le mosse in vista della sessione di mercato estiva. I nerazzurri si stanno concentrando in particolare sul reparto difensivo che potrebbe rimanere orfano di Stefan De Vrij. Beppe Marotta sta lavorando a due opzioni diverse. L’obiettivo numero uno è il centrale difensivo del Torino, Gleison Bremer. Il calciatore si è affermato come uno dei migliori nel suo ruolo nel nostra campionato ma sulle sue tracce ci sono anche Milan e Juventus, oltre che altri club di Premier League e il dirigente non sembra disposto a partecipare ad aste. Per questo motivo l’Inter pensa anche ad una soluzione low cost che porta a Felipe Luiz. Il giocatore della Lazio è un pupillo di Simone Inzaghi e potrebbe arrivare a parametro zero in nerazzurro visto che ha un contratto in scadenza nel 2023. Marotta sembra aver fatto già la sua mossa mettendo sul piatto un’offerta da 2,7 milioni di euro all’anno per cinque anni.