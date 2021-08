L’Inter accontenta Inzaghi, ma l’affare non convince i tifosi

13/08/2021 18:31

Dopo il sofferto addio di Romelu Lukaku, finito al Chelsea per la bellezza di 115 milioni di euro, l’Inter ha tutta l’intenzione di stringere i tempi per gli agognati sostituti del gigante belga. Sì, perché oltre all’arrivo ormai certo di Edin Dzeko dalla Roma la società ha tutta l’intenzione di accontentare il tecnico Simone Inzaghi. I nerazzurri hanno quindi aumentato l’offerta per accaparrarsi le prestazioni di Joaquín Correa. Già fedelissimo di Inzaghi alla Lazio, l’attaccante argentino vale a detta del presidente della Lazio Claudio Lotito 40 milioni di euro. L’Inter è disposta a sborsare 30 milioni ma si ha la sensazione che un accordo tra le parti potrebbe essere trovato prima dell’inizio del campionato.

Inter, l’idea Correa non esalta i tifosi

L’addio di Lukaku sembra aver gettato i tifosi interisti in uno stato di sconforto. Si va dall’amarezza alla rassegnazione. Tra i pareri emblematici scritti nel mondo social si legge: “Ma che ha fatto Correa all'età di 27 anni?? 283 partite 53 gol”; “Correa vale 25-30 milioni, non puoi pretendere che te lo diano a 15 ma è altrettanto vero che non puoi spenderne 40”; “Correa non è scarso, chiariamoci. Non ti garantisce certo 20 gol, ma non è neanche una sola. Purtroppo è quanto possiamo permetterci in questo momento”.