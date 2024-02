L'arbitro di Napoli-Juve, Di Bello fischia in Lazio-Milan

29/02/2024 11:53

Sono stati ufficializzati i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 27ª giornata del Campionato di Serie A 2023/24 in programma domenica 3 marzo. Per Lazio-Milan c'è Di Bello, Napoli-Juventus a Mariani per l'Inter c'è Ayroldi. Questo il quadro completo:

LAZIO – MILAN Venerdì 01/03 h.20.45

DI BELLO

MELI – ALASSIO

IV: SACCHI

VAR: DI PAOLO

AVAR: AURELIANO

UDINESE – SALERNITANA Sabato 02/03 h.15.00

MANGANIELLO

CARBONE – GIALLATINI

IV: MASSIMI

VAR: SERRA

AVAR: IRRATI

MONZA – ROMA Sabato 02/03 h.18.00

PICCININI

VECCHI – MOKHTAR

IV: PRONTERA

VAR: PAIRETTO

AVAR: ABISSO

TORINO – FIORENTINA Sabato 02/03 h.20.45

MARCHETTI

DEI GIUDICI – BARONE

IV: MARINELLI

VAR: SOZZA

AVAR: DI PAOLO

H. VERONA - SASSUOLO h. 12.30

MARESCA

TOLFO – PERROTTI

IV: FOURNEAU

VAR: DOVERI

AVAR: PATERNA

EMPOLI – CAGLIARI h. 15.00

RAPUANO

BACCINI – COLAROSSI

IV: FELICIANI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: ABISSO

FROSINONE – LECCE h. 15.00

GUIDA

BINDONI – TEGONI

IV: BONACINA

VAR: MARINI

AVAR: PAIRETTO

ATALANTA – BOLOGNA h. 18.00

LA PENNA

PRETI – ROSSI C.

IV: VOLPI

VAR: VALERI

AVAR: SERRA

NAPOLI – JUVENTUS h. 20.45

MARIANI

PASSERI – COSTANZO

IV: COLOMBO

VAR: IRRATI

AVAR: SOZZA

INTER – GENOA Lunedì 04/03 h. 20.45

AYROLDI

DEL GIOVANE – MASTRODONATO

IV: GIUA

VAR: PATERNA

AVAR: DOVERI