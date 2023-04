Juventus, una vittoria contro la FIGC: popolo bianconero in festa

04/04/2023 18:09

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso della FIGC contro la decisione del Tar del Lazio di accogliere la carta Covisoc riguardante le plusvalenze della Juventus. La scelta è stata motivata con il fatto che tale carta sia già stata presentata ai legali dei dirigenti Fabio Paratici e Federico Cherubini. Si tratta di una buona notizia per la società bianconera in vista dell’udienza che si terrà il 19 aprile in cui verrà presa una decisione sui 15 punti di penalizzazione che al momento pesano sulla classifica della vecchia signora.

Juventus, la vittoria contro la Figc scatena i social

Non sono mancate le prime reazioni sui social da parte dei tifosi. Queste, come facilmente prevedibile, mutano opinione in base al tifo. Da una parte, i sostenitori della Juventus hanno accolto con piacere la notizia e guardano al processo del 19 aprile con maggiore positività, augurandosi che le carta Covisoc porti all’annullamento della penalizzazione inflitta ai bianconeri. Alcuni di loro sono tornati a parlare anche di possibile scudetto visto il recente passo falso del Napoli contro il Milan e uno scontro diretto con i partenopei ancora da disputare.

Di opinione diversa sono i tifosi delle squadre rivali, i quali arrivano in qualche occasione ad accusare il sistema giudiziario italiano colpevole, a loro modo di vedere, di difendere i più potenti. C’è anche chi guarda alla decisione del Consiglio di Stato con maggiore imparzialità, ricordando che essa non assolve la Juventus da eventuali responsabilità e che per avere delle risposte definitive riguardo alla penalizzazione inflitta ai bianconeri sia necessario attendere il processo davanti al Collegio di garanzia del CONI.

Juventus, le comunicazioni di Deloitte

Deloitte, la società che si è occupata della revisione dei conti della Juventus fino alla conclusione del 2022, ha comunicato che dagli atti depositati dai pm sono emersi documenti che non erano stati loro forniti ai tempi dell’incarico. La società di consulenza ha evidenziato come questi documenti, che non risultato depositati presso la Lega Serie A, includano memorandum, promemoria e accordi, che riguardano principalmente operazioni di mercato con altre squadre e che in alcuni casi hanno portato a plusvalenze per la società bianconera.